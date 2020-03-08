تيغالي.. صيام 4 مباريات

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

واصل سيباستيان تيغالي مهاجم وهداف الوحدة غيابه عن التهديف للمباراة الرابعة على التوالي، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها «كبير الهدافين» عن هز شباك المنافسين لأربع مباريات متتالية.

وصام تيغالي عن الأهداف في آخر أربع مباريات خاضها الوحدة أمام أهلي جدة السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا، ثم أمام النصر وأخيراً عجمان في المباراة التي انتهت بهدف نظيف للعنابي مساء أول من أمس في الجولة 18 من الدوري.

وكانت آخر مباراة سجل فيها تيغالي في مرمى بني ياس في الجولة 16 عندما أحرز هدفين. ويحتل تيغالي وصافة هدافي دوري الخليج العربي بـ14 هدفاً بفارق 4 أهداف خلف التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، ووصل قبل المباريات الأربع الأخيرة إلى هدفه الـ151 مع الوحدة في دوري الخليج العربي كثاني أفضل الهدافين التاريخيين في الدوري الإماراتي.