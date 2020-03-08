النقطة 25 كلمة السر

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

أربك تميّز خورفكان في الجولات الأربع الماضية وحصده 10 نقاط من 12 نقطة، حسابات أهل القاع، حيث أصبح التنافس بين 6 فرق لنيل طوق النجاة والبقاء في دوري الأضواء، وأصبح الصراع بين خورفكان والفجيرة وحتا وعجمان وبني ياس ملتهباً على من سيبقى من الفرق الخمسة، ويحصد النقاط في الجولات الثمانية المتبقية في دوري الخليج العربي.

وبني ياس يعتبر أقرب الفرق التي يمكن أن تنجو من الهبوط، لامتلاكه رصيد 20 نقطة، يحتل بهم المركز التاسع وباقي له 8 مباريات، ووفق نتائج وأداء الفريق يمكن أن يصل إلى النقطة 25، والتي ستكون كلمة السر للتواجد مع الكبار.

عجمان وكلباء أيضاً في نفس الدوامة وكلاهما على مقربة من النجاة، حيث يملكان 18 نقطة في المركزين العاشر والحادي عشر، في الوقت الذي شكل ارتفاع رصيد خورفكان إلى 15 نقطة ناقوس خطر لكل فرق الصراع، وفي حال استمر في حصد النقاط.

وعلى النقيض من تألق خورفكان وضع حتا نفسه في موقف صعب نتيجة نزيف النقاط، ورصيده 13 نقطة يحتاج لإضافة 12 نقطة من مبارياته المتبقية.

ويأتي فريق الفجيرة في المركز الأخير برصيد 12 نقطة في الموقف الأصعب، ومهمته للبقاء بين الكبار أمر في غاية الصعوبة.