142 لمسة تمنح أمورا الأفضلية

المصدر: الشارقة - عزالدين جادالله

خطف محترف حتا البرازيلي دانييل أمورا الأضواء في لقاء فريقه بالشارقة في الجولة 18 لدوري الخليج العربي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، بالأداء القوي الذي قدمه اللاعب ولمساته المتعددة للكرة والتي دللت على المجهود الكبير الذي قام به في أرضية الملعب، حيث قام أمورا بلمس الكرة 142 مرة وهو أعلى معدل بالنسبة للاعبي «الإعصار» في المباراة، كما بلغت التمريرات الناجحة التي قام بها اللاعب 51 تمريرة وهو المعدل الأعلى كذلك في عدد التمريرات بالنسبة للاعبي حتا.

وقدم «الإعصار» أداء مميزاً أمام مضيفه الشارقة وقدم كرة قدم ممتعة ومنظمة وتحلى لاعبوه بالتركيز الشديد، استطاع فيها أن يحرج حامل اللقب على ملعبه وكان نجم المباراة دانييل أمورا لاعب خط الوسط الذي شارك مع حتا هذا الموسم في 21 مباراة بواقع لعب فعلي بلغ 1890 دقيقة.

وبالرغم من عدم تسجيل أمورا أي هدف حتى الآن مع «الإعصار» إلا أنه يقدم دوراً مهماً في وسط الملعب باعتباره لاعب ارتكاز ضمن التشكيلة الأساسية لحتا. وتعاقدت إدارة حتا مع دانييل أمورا في صيف 2019 قادماً من الرائد السعودي بعد مسيرة استمرت لثلاثة مواسم حيث كان أحد العناصر المتميزة بالفريق السعودي.