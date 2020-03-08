نيغريدو.. 5 أهداف في 4 مباريات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

سجل الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر اسمه بحروف ذهبية في سجل لقاءات الديربي بين العميد وشباب الأهلي بتسجيله 5 أهداف في 4 مباريات متتالية جمعت الفريقين في الموسم الحالي آخرها مباراة الإياب لحساب الجولة 18 لدوري الخليج العربي أول من أمس، والذي تمكن خلاله الماتادور الإسباني من قيادة فريقه إلى تحقيق التعادل بهدفين لمثلهما.

تأخر النصر بهدفين نظيفين في الشوط الأول قبل أن يقلل نيغريدو الفارق في الدقيقة 50 ثم يختطف هدف التعادل في الوقت القاتل (ق92) ويهدي فريقه النقطة 28 في جدول الترتيب العام، وليبصم على تألقه بالخمسة في مواجهات الفريقين بما أنه نجح في هز شباك الأهلي في 4 مباريات من أصل 5 هذا الموسم.

سجل المهاجم الإسباني أول أهدافه في مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 60 في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في 25 أكتوبر الماضي، وبفضل هذا الهدف حقق النصر حينها ثاني فوز له في الموسم، وبذلك تسبب الماتادور الإسباني في حرمان شباب الأهلي من 4 نقاط في سباق المنافسة على اللقب.

وجاء الهدف الثاني لنيغريدو بمرمى شباب الأهلي في مباراة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الدور 16 التي خسرها العميد بهدفين مقابل هدف واحد سجله المهاجم الإسباني في الدقيقة 71.

ودخل نيغريدو التاريخ بتسجيله أسرع هدف في تاريخ كأس الخليج العربي عندما افتتح التسجيل للنصر في المباراة النهائية 18 يناير الماضي، في الثانية السابعة بعد صافرة البداية بعد أن ركض في العمق الدفاعي لشباب الأهلي لحظة لمس زميله البرتغالي أنتونيو جوزيه كارفاليو الشهير بـ«توزي» للكرة على دائرة خط الوسط.

وقام توزي بإرسال الكرة عالية لتصل إلى نيغريدو على حدود المنطقة، الذي سارع للتسديد بالقدم اليسرى عند خروج حارس المرمى ماجد ناصر ليضعها من بين قدميه ليصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ المسابقة، وانتهت المباراة بتتويج العميد بطلاً لكأس الخليج العربي بنتيجة 2-1.

هدفان من أهداف نيغريدو الخمسة ستظل عالقة في أذهان الجماهير، هدفه الأسرع في نهائي كأس الخليج العربي، وهدفه الثاني في الوقت القاتل في مباراة أول من أمس خاصة إذا ما أثّر على حظوظ «فرسان دبي» في المنافسة على لقب الدوري.

مفارقة

اهتزت شباك شباب الأهلي أمام النصر للمرة الثانية على التوالي في الدقيقة 50، حيث شهدت هذه الدقيقة تسجيل توزي هدف الفوز في المباراة الماضية التي جمعت الفريقين في نهائي كأس الخليج العربي، والدقيقة ذاتها شهدت أول من أمس الهدف الأول للعميد.