«جمال» العين.. الرهان الرابح

المصدر: العين - طلحة عبد الله

من مباراة بعد أخرى، يثبت مهاجم نادي العين، جمال معروف، أنه المنقذ، حينما تستعصي شباك المنافسين، ليصبح نموذجاً للاعب المثابر والمجتهد، الذي عمل على تطوير قدراته الفنية والبدنية، ويفرض نفسه أحد أهم أوراق الرهان الرابحة للجهاز الفني العيناوي، على نحو ما فعله في مباراة الفريق يوم الخميس الماضي أمام الفجيرة، لحساب الجولة 18 من دوري الخليج العربي، حيث نجح اللاعب في ترجيح كفة الفريق البنفسجي خلال 20 دقيقة فقط، بتسجيله الهدف الأول (ق 56)، وتسببه في ركلة الجزاء التي جاء من منها الهدف الثاني (ق 76)، ليفوز العين بهدفين مقابل هدف، ويستمر مطارداً قوياً للصدارة، وهي من المرات النادرة التي يشارك فيها معروف منذ البداية، حيث إن المدرب غالباً ما يحتفظ به في دكة البدلاء لوجود التوغولى لابا كودجو، وكايو كانيدو في المقدمة الهجومية، وفي مباراة الجولة 17 أمام حتا، سجل معروف هدفين أيضاً خلال 20 دقيقة (ق 68، 88) ليقود الفريق للفوز بثلاثة أهداف نظيفة.

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ومنذ قدومه إلى العين في أغسطس من عام 2018، شارك معروف في 62 مباراة، بمعدل 3493 دقيقة لعب، سجل خلالها 18 هدفاً، وصنع 8، وهو معدل جيد للاعب نادر ما يشارك في المباريات كاملة.

وتعليقاً على إبقائه بدكة البدلاء، رغم تألقه ونجاحه في تسجيل أهداف حاسمة للفريق، قال مدرب العين بيدرو إيمانويل: إن جمال معروف لا يحتاج 90 دقيقة كي يسجل، بل تكفيه فقط 30 دقيقة لإنجاز المهمة، فهو لاعب محترف، مثابر وجاهز دائماً للعب في القائمة الأساسية، وشخصياً، أفضل هذا النوع من اللاعبين، وأود أن أهنئه، لأنه ساعد الفريق على الفوز.

بدوره، عبّر معروف عن شكره للمدرب إيمانويل، وقال: أنا جاهز في أي وقت، سواءً أساسياً أو بديلاً.