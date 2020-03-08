مبخوت يستعيد الذاكرة وينقذ كايزر

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

ردّ علي مبخوت هداف الجزيرة على الانتقادات التي وُجهت إليه في الفترة الماضية، وسجل هدفي فريقه في مرمى حارس كلباء جمال السراح رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً ضمن ترتيب هدافي دوري الخليج العربي الذي يحتلّه محترف العين لابا كودجو بـ18 هدفاً يليه تيغالي بـ14 هدفاً ثم مبخوت، وكان مهاجم الجزيرة قد صام عن التهديف لنحو شهر كامل بعد أن سجل هدف فريقه الأول في مرمى شباك حارس شباب الأهلي ماجد ناصر في الدقيقة الرابعة، وذلك بتاريخ 6 فبراير الماضي ليعود يوم 6 مارس الجاري ويستعيد شهيته التهديفية بثنائية أنقذت مدربه الهولندي كايزر، مؤقتاً، والذي كان قريباً من الإقالة بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية أمام الوحدة وخورفكان في الدوري وخروجه من مسابقة كأس رئيس الدولة أمام الظفرة.