6 أرقام تروي قصة الإثارة في «ديربي دبي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

انتهى «ديربي دبي» بالتعادل بين شباب الأهلي وضيفه النصر 2-2، مساء أول من أمس، ليعزز «فرسان دبي» صدارتهم لترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة، فيما وصل رصيد النصر إلى 28 نقطة، وبقي في المركز السابع، وترجمت 6 أرقام إثارة القمة القوية في ختام الجولة 18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

05 لم تفضّ مباراة، أول من أمس، الاشتباك بين شباب الأهلي والنصر هذا الموسم، بعدما تعادلا في المواجهة الخامسة التي جمعت بينهما هذا الموسم، وسبقتها 4 مباريات، تقاسما خلالها الفوز، إذ فاز شباب الأهلي 2-0 في تمهيدي كأس الخليج العربي، و2-1 في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفاز النصر 2-1 في نهائي كأس الخليج العربي، و1-0 في الدوري، ما يعني أن «فرسان دبي» لم يحققوا الفوز على النصر في دوري المحترفين هذا الموسم.

13 رغم اقتناص النصر نقطة ثمينة بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين، إلى تعادل ثمين، إلا أن الفوز ظل غائباً عن «العميد» على أرض «فرسان دبي» طوال 13 مباراة شهدت فوز شباب الأهلي في 7 مواجهات، والتعادل في 6 مباريات آخرها، أول من أمس، على ملعب استاد راشد.

22 بات «آل خليل» الأكثر زيارة لشباك النصر، إذ يتصدر فيصل خليل مهاجم شباب الأهلي السابق والحمرية حالياً، قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً في «ديربي دبي» برصيد 11 هدفاً، وبفارق هدف واحد عن شقيقه أحمد، والذي سجل 10 أهداف في قمة الفريقين، وآخرها هدفيه، أول من أمس، إلى جانب هدف آخر سجله عندما كان يلعب في صفوف العين، وذلك في الجولة 21 لدوري المحترفين موسم 2017-2018، وتحديداً يوم 21 أبريل 2018، وفاز العين وقتها 4-0.

03 تسبب تعادل شباب الأهلي والنصر، في تقليص الفارق بين «فرسان دبي» في الصدارة، والعين في الوصافة برصيد 37 نقطة، أي أن الفارق أصبح 3 نقاط فقط، ليشتعل صراع التنافس على القمة في الجولات المقبلة، مع الوضع في الاعتبار، أن الفارق كان 8 نقاط بين الفريقين عقب نهاية الجولة الثانية عشرة، إذ كان شباب الأهلي وقتها متصدراً برصيد 29 نقطة.

08 لم يحصل شباب الأهلي سوى على 8 نقاط فقط من 15 نقطة متاحة في مبارياته التي خاضها في الدور الثاني لدوري الخليج العربي، وذلك بفوزه على حتا وبني ياس بنتيجة واحدة 1-0، وتعادله مع النصر 2-2، ومع الفجيرة سلبياً، والخسارة من الجزيرة 1-2، ولم يحقق «فرسان دبي» الفوز سوى في 4 مباريات فقط، وخسر 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وذلك من أصل 10 مباريات خاضها حتى الآن في عام 2020 في دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا.

69 شارك البرازيلي ليوناردو مهاجم شباب الأهلي، للمرة الأولى مع «فرسان دبي» في الدقيقة 69، عندما تم الدفع به بديلاً للأرجنتيني كارتابيا، وذلك بعد غياب 69 يوماً للإصابة، إذ كانت المشاركة الأخيرة للاعب مع فريقه أمام اتحاد كلباء يوم 28 ديسمبر الماضي، في الجولة الحادية عشرة لدوري المحترفين، ووقتها فاز شباب الأهلي بخمسة أهداف نظيفة.