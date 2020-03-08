استطلاع «البيان»: 60 %: تخمة النجوم سبب تذبذب الأداء في الجزيرة

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أجمع 60% من نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني وحسابيها على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» أن تخمة النجوم في قائمة الجزيرة أدت إلى تذبذب الأداء وتراجع النتائج في فترة سابقة، مقابل 40% أكدوا أن كثرة النجوم في قائمة الجزيرة لم تؤدِ إلى تراجع النتائج أو تذبذب المستوى.

وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: «هل أدت تخمة النجوم في الجزيرة إلى تذبذب الأداء وتراجع النتائج؟».

تفاصيل

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 52% من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، أكدوا أن زخم النجوم في قائمة الجزيرة أسهم في تراجع نتائج الفريق، مقابل 48% يرون عكس ذلك، بينما أجمع 67% في «تويتر» أن من أسباب تذبذب مستوى الجزيرة وتراجع مستواه كثرة النجوم في قائمته، في مقابل 33% يرون خلاف ذلك.

ولم تختلف النسب كثيراً في النتائج على «فيسبوك»، حيث اتفق 61 % من المشاركين بالاستطلاع مع الآراء التي ذهبت إلى أن تخمة النجوم أدت إلى تراجع نتائج الجزيرة، مقابل 39 % أكدوا العكس.

ميزة

وأكد فاروق عبد الرحمن نجم منتخبنا والوصل السابق أن كثرة النجوم في الجزيرة تعد ميزة لمصلحة الفريق في حال قام المدرب بتوظيف اللاعبين بشكل جيد.

وقال: كل فريق يتمنى أن يضم في صفوفه عدداً كبيراً من النجوم، لاختيار الجاهز في حال غياب نجم للإصابة أو لأي سبب، فالخيارات ستكون متاحة أمام المدير الفني لتعويض النقائص.

وأضاف: أتفق مع الآراء التي أكدت أن مستوى الجزيرة متذبذب، لكن ليس بسبب تخمة النجوم ،وهو يحتاج إلى رأس حربة إلى جوار مبخوت، وإلى لاعب وسط.