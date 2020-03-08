5 شخصيات تتنافس على 3 مقاعد في الرابطة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بدأ العد التنازلي للدورة الانتخابية الأولى لرابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم والتي تنطلق الخميس المقبل وتمتد لأربع سنوات، تختار فيها الأندية أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2020-2024. وسيكون نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي مسرحاً لهذا الحدث المهم، فبعد أن قبلت لجنة الانتخابات طلبات الترشيح المقدم من كل من: عبدالله ناصر الجنيبي عن فئة الرئيس، وجمال حامد المري عن فئة نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي، وناصر إبراهيم الظفري، وحسن طالب المري، وطارق علي الشبيبي وسعيد عبيد الكعبي، عن فئة الأعضاء، لاستكمالهم كافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات للرابطة، ستقوم الأندية بانتخاب ثلاثة أعضاء من قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الرابطة.

والمرشحين لانتخابات الرابطة هم :

الرئيس: عبدالله ناصر الجنيبي

من مواليد 1975، حاصل على ماجستير في الهندسة الإدارية من جامعة جورج واشنطن دي سي من الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ مسيرته الرياضية منذ عام 2005 أميناً للسر العام في نادي الوحدة، عضو اللجنة التأسيسية لرابطة دوري المحترفين، عضو مجلس إدارة الرابطة ورئيس اللجنة الفنية، ثم رئيس المكتب التنفيذي. ترأس الجنيبي مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم من 2012 إلى 2016، ومنذ 2016 تولى المناصب التالية: نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، نائب رئيس اتحاد جنوب غرب آسيا، رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات باتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عضو لجنة كأس آسيا 2019، عضو اللجنة المنظمة للبطولة العربية.

نائب الرئيس: جمال حامد المري

من مواليد 1971، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال (مالية ومصرفية) من كلية الأعمال والاقتصاد بجامعة الإمارات. عضو في مجلس إدارة إعمار في 2013، المدير التنفيذي للحسابات المركزية لحكومة دبي، رئيس لجنة التدقيق في إمداد وعضو مجلس إدارة،، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة المالية والتدقيق بالرابطة، رئيس مجلس إدارة شركة الشباب لكرة القدم.

الأعضاء: محمد عبيد اليماحي

من مواليد 1966، حاصل على بكالوريوس علوم إدارية واقتصادية، تخصص إدارة عامة، لاعب كرة يد سابق، نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة اليد لدورتين متتاليتين منذ 1999، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، مشرف للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء، مشرف للفريق الأول لكرة اليد.

ناصر إبراهيم الظفري

من مواليد 1973، حاصل على بكالوريوس الإعلام والعلاقات العامة، المدير التنفيذي لشركة عجمان لكرة القدم، عضو مجلس إدارة نادي عجمان الرياضي الثقافي، الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية-غرفة عجمان، عضو اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان.

حسن طالب المري

من مواليد 1972، يعمل في منصب نائب الرئيس لشؤون العلاقات الحكومية والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في مركز دبي المالي العالمي.

طارق علي الشبيبي

من مواليد 1974، حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة الإمارات، يعمل في منصب مدير إدارة المكامن لحقل الضبعية، لاعب سابق في نادي الجزيرة ومنتخبات الإمارات السنية، ومحلل لدورينا في تلفزيون دبي.

سعيد عبيد الكعبي

من مواليد 1992، حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والالكترونية، عضو فريق العمل العيناوي، وباحث في مستجدات كرة القدم والأساليب العلمية التطويرية.