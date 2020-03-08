«عمـوري» يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - علي الظاهري

تميزت الجولة 18 بالعديد من المواجهات الساخنة بين الأندية في دورينا، ولكن عمر عبدالرحمن «عموري» لاعب فريق الجزيرة، كان حديث الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم المغردون مجموعة ناقدة وأخرى دافعت عن اللاعب وسوء توفيقه مع فخر أبوظبي الذي رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث مع نهاية الجولة. وأشعلت تغريدة الحساب الرسمي لنادي الجزيرة، موقع «تويتر» بعد نهاية المباراة الماضية للفريق أمام مضيفه اتحاد كلباء والتي انتهت لصالح فخر أبوظبي 2-1، تضمنت صورة عموري مرفقاً معها شعر غزل في مهارات عموري، وتضمنت التغريدة: «أشغلتهم يا ملك الفن إشغال!».

أيقونة

ووصف صالح عبيد لاعب منتخبنا الوطني والجزيرة سابقاً، اللاعب عموري بـ«الأيقونة»، وقال: أيقونة الإمارات.. شاء من شاء وأبى من أبى. شاطره الرأي المغرد صالح الشحي الذي قال: أيقونة الإمارات بلا منازع، بل أفضل صانع لعب إماراتي عبر التاريخ، عموري بطل الخليج.. عموري الذهب والمتعة في دورينا كان ولا يزال.

ودافع الناقد الرياضي والإعلامي علاء مدكور، عن عموري قائلاً: لاعب موهبة لن تتكرر.. لا يجوز تحميل عموري نتائج الفريق.. هذا كلام غير منطقي.. الجميع يتحمل المسؤولية.. عموري أمتع ويمتع الجماهير منذ سنين ولا داعي لتصفية حسابات على حساب لاعب مجتهد، ولو افترضنا أنه حسب ما يقال ليس في «الفورمة» فهناك أمور نتعامل بها مع النجوم وأسلوب تشجيع وليس هدماً.

وذكر «المغرد علي» أن اللاعب يعد من العناصر المتميزة في دورينا، وقال: عموري في أسوأ مستوى له يبقى من أفضل اللاعبين في الدوري هذا الموسم.. المشكلة تكمن في أننا نشاهد عموري لاعب سوبر في الملعب لديه الفارق في كل المباريات.

نصيحة

ودافع السنافي عن عموري قائلاً: بعيداً عن المتعصبين للألوان، إذا كان عموري يصنع ويفعل كل شيء وغيره لا يسجل، فما ذنب اللاعب.. ليس دفاعاً عن عموري بقدر ما هي نصيحة ذكرتها سابقاً وأكررها.. اذهب للاحتراف إلى خارج نطاق الوطن العربي.

وقال عبدالله الحارثي: على أهمية الاسم يأتي النقد، عموري لاعب كبير وانتقاد الآخرين له يفترض أن يكون حافزاً له بشرط عدم الإساءة والانتقاد لا يأتي إلا من محبيه.. شكراً عموري فأنت الأبرز بكل المقاييس.

موهبة

وأشار منصور علي الجابري إلى أن عموري يقدم أقصى ما لديه في المباريات قائلاً: عموري لاعب موهوب ويقدم الجهد المطلوب منه والخلل ليس فيه لذلك هو يستحق الدفاع عنه منذ اللحظة التي تم فيها الحديث عنه.

وعزا علي النعيمي أسباب تراجع مستوى عموري إلى الإصابات وقال: عموري تدنى مستواه بسبب الإصابات والعودة إلى عموري المعهود تحتاج إلى وقت وعلى الرغم من ذلك إلا أنه استطاع صناعة هجمات من العدم وكل رأس حربة يتمنى عموري بنصف ما يقدمه من مستوى. وغرد «@jazrawy2020» قائلاً: سيظل عموري واحداً من أبرز اللاعبين .. فتمريرة حاسمة منه تكفي.