دوري الإمارات.. «حب عن بُعد»

المصدر: دبي - علي شدهان

شهد دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات، حدثاً غير مسبوق في تاريخه الطويل، وذلك بإقامة جميع مباريات جولته الـ18 من دون جماهير تطبيقاً للإجراءات الصحية الاحترازية، ليكون حب تشجيع تلك الجماهير لفرقها المحبوبة عن بُعد، ومن خارج أسوار الملاعب الـ7، لتأتي تلك المباريات بلا ملح، وهو الوصف الشهير الذي غالباً ما يُطلق على جماهير كرة القدم بصورة عامة.

رقم 12

ونظراً لإقامة مباريات الجولة 18 بلا جماهير، فإن المستوى الفني، جاء دون مستوى الطموح في غالبية تلك المباريات التي تكررت فيها نتيجة الـ«2-1» في 4 مباريات من أصل 7، ما يشير إلى التأثير المعنوي الواضح للاعب رقم 12، وهو الوصف الآخر الشهير الذي غالباً ما تُعرف به عموم جماهير كرة القدم.

محصلة الجولة

وبالعودة للمحصلة في ختام الجولة 18، فقد واصل شباب الأهلي العزف المنفرد على وتر قمة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 40 نقطة بعد تعادله مع النصر بهدفين لمثلهما، فيما واصل العين مطاردته للمتصدر بتمسكه بالوصافة برصيد 37 نقطة إثر فوزه على الفجيرة بهدفين لهدف، بينما حل الجزيرة ثالثاً بـ33 نقطة بعد فوز أثار جدالاً على اتحاد كلباء بهدفين لهدف، فيما تراجع الشارقة رابعاً برصيد 32 نقطة إثر تعادله بهدف لمثله مع حتا.

الوحدة خامساً

وحافظ الوحدة على مركزه الخامس برصيد 32 نقطة بعدما نجح في إخماد بركان عجمان بهدف وحيد، تاركاً المركز السادس للظفرة برصيد 29 بعد خفوته بالخسارة أمام الوصل بهدفين لهدف، فيما لمع النصر باحتفاظه بمركزه السابع بـ28 نقطة بعد تعادله مع شباب الأهلي بهدفين لمثلهما، بينما نهض الوصل بعد 360 دقيقة لم يتذوق فيها حلاوة الفوز الذي تحقق في الجولة 18 على الظفرة بهدفين لهدف، ليحافظ الإمبراطور على مركزه الثامن برصيد 26 نقطة.

20 نقطة

وتمسك بني ياس بمركزه التاسع برصيد 20 نقطة بعد خسارته أمام خورفكان بهدفين لهدف، فيما حل عجمان عاشراً بـ18 نقطة إثر خسارته أمام الوحدة بهدف من دون رد، فيما واصل اتحاد كلباء احتلال المركز الـ11 برصيد 16 نقطة بعد خسارته أمام الجزيرة بهدفين لهدف.

إفلات خورفكان

ولأول مرة منذ جولات عدة، أفلت خورفكان من المركز الأخير بفوز مثير على بني ياس بهدفين لهدف، متقدماً للمركز 12 برصيد 15 نقطة، تاركاً المركز الأخير للفجيرة بـ12 نقطة بعد خسارته أمام العين بهدفين لهدف، فيما حل حتا في المركز 13 بـ13 نقطة بتعادله مع الشارقة بهدف لمثله.

سباق الأفضل

وعلى صعيد سباق الأفضل في الجولة 18، لمع نجم الإسباني نيغريدو محترف النصر، وفرض أفضليته على صعيد اللاعبين بعدما قاد فريقه إلى التعادل مع شباب الأهلي بهدفين لمثلهما، سجلهما نيغريدو نفسه، فيما نجح الكرواتي كرونسلاف مدرب النصر في فرض أفضليته على صعيد مدربي فرق الجولة بعدما قاد فريقه للتعادل مع شباب الأهلي 2-2.

نخبة نجوم

وأفرزت الجولة 18 نخبة من النجوم الذين بالإمكان اعتبارهم التشكيل المثالي، حميد عبدالله «الوصل» لحراسة المرمى، وللدفاع، مهند خميس «النصر» ومحمد شاكر «العين» ووليد عباس «شباب الأهلي» ويوسف جابر شباب الأهلي، وللوسط، جمال معروف العين وطارق أحمد النصر«وماجد حسن» شباب الأهلي وبندر الأحبابي العين، وللهجوم، أحمد خليل شباب الأهلي ونيغريدو النصر.