دبا الفجيرة يُلحق الهزيمة الأولى بالإمارات المتصدر

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

الحق فريق دبا الفجيرة الهزيمة الأولى بضيفه الإمارات متصدر ترتيب دوري الهواة بعد أن فاز عليه بثنائية نظيفة تكفل البرازيلي اديلسون بيريرا بإحرازها في الدقيقتين 40 و46 .

ليرفع النواخذة رصيدهم إلى 25 نقطة ويتجمد الصقور عند النقطة 36 ، ولم يستفيد دبا الحصن الوصيف من هزيمة الإمارات ووقع في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام الحمرية ليحصل كل فريق على نقطة خاسرة رفعت رصيد الحصن إلى 31 والحمرية إلى 26 نقطة متساوياً مع البطائح.

وفي المباراة الثالثة فاز مصفوت على ضيفه العروبة بثلاثية نظيفة سجلها كل من عبد الله مهدي ، وفيكتور نوانيري وفاتري ساخي في الدقائق 54 ، 56 ، 72 ليرفع الفائز رصيده إلى 22 نقطة ويبقى العروبة ب 14 نقطة.