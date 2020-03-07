الديربي نقطة نيغريدو يُشعل القمة

المصدر: إيهاب زهدي، محمد صادق، محمد فضل

أشعل نيغريدو نجم النصر أمس صراع القمة في دوري الخليج العربي لكرة القدم بتسجيله هدف التعادل لفريقه أمام شباب الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة 2 - 2 في «ديربي دبي» باستاد راشد في ختام الجولة 18، وحافظت نقطة التعادل لـ «الفرسان» على القمة برصيد 40 نقطة ولكن الفارق بينه وبين العين أقرب مطارديه أصبح 3 نقاط فقط فيما وصل النصر إلى 28 نقطة، سابعاً. تقدم شباب الأهلي بهدفي أحمد خليل في الدقيقتين 24 و31، واحتسب الحكم هدف خليل الثاني بعد العودة لتقنية الفيديو«فار»،وأحرز هدفي النصر نيغريدو في الدقيقتين 50 و92.



وقاد علي مبخوت لاعب الجزيرة فريقه إلى الفوز على كلباء 2 - 1، ليصالح «فخر أبوظبي» جماهيره وسجل مبخوت الثنائية في الدقيقتين 18 من ركلة جزاء، و71، وأحرز لكلباء غوميز «ق 33»، وقفز الجزيرة للمركز الثالث «33 نقطة».



واستعاد الوحدة نغمة الانتصارات بفوزه على عجمان بهدف الإسباني جاسبار في الدقيقة 4.