فوز البطائح والعربي في دوري «الأولى»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قاد البرازيلي الكسندر مدريوس، فريق البطائح لتحقيق فوز مهم على ضيفه الذيد بنتيجة 3-0 في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مسجلاً الأهداف الثلاثة في اللقاء «هاتريك» في الدقائق 2، 4، 67، ورفع البطائح رصيده إلى 26 نقطة وتجمد الذيد عند 14 نقطة. وفاز العربي على مضيفه التعاون 2 - 1 أحرز الثنائية كل من ماتيوس داسيلفا والسيد محمد في الدقيقتين 75 و62 وللتعاون عبد الحي دوكور «ق 67» ووصل العربي إلى 16 نقطة في المركز السادس وتجمد التعاون عند نقطتين. وتقام اليوم ثلاث مباريات تجمع دبا الفجيرة مع الإمارات، ودبا الحصن مع الحمرية، ومصفوت مع العروبة.