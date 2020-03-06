كرونسلاف: تعادل النصر وشباب الأهلي عادل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رأى كرونسلاف يورتشيتش مدرب النصر، أن التعادل عادل مع شباب الأهلي 2-2 مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد راشد، في ختام الجولة 18 من دوري الخليج العربي.

وقال: "لعبنا مباراة ديربي قوية، وعبرنا عن كيفية الأداء القوي عندما يلتقي فريقين كبيرين في الكرة الإماراتية، وأهنئ لاعبي الفريقين على الأداء طوال المباراة، ولاعبي فريقي على أداءهم في الشوط الثاني".

وأضاف: "قدمنا أداء جيد في الشوط الأول، وحذرت اللاعبين من الأخطاء التي ارتكبناها واستفاد منها شباب الأهلي بتسجيل هدفيه، ولكني نسيت تلك الأخطاء مع الأداء الرائع الذي قدمه لاعبي النصر في النصف الثاني للمباراة".

وتابع: "المهم بالنسبة لي أنا نواصل الأداء بالطريقة التي قدمناها في الشوط الثاني خلال مبارياتنا المقبلة، ومن وجهة نظري التعادل عادل بين الفريقين، بعدما خسرنا الشوط الأول بهدفين نظيفين، وعودنا إلى المباراة بالتعادل".

وأوضح: "قدمنا أداء مميز في الشوط الأول، ولكن تأخرنا بهدفين أظهر أن الفريق لم يؤدي بشكل جيد، والعزيمة والطاقة التي نقلتها للاعبي النصر في الشوط الثاني، أظهرت الفريق بشكل مغاير، وهذا لا يقدر عليه أي لاعب