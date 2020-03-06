أروابارينا: تعادل شباب الأهلي والنصر انعكاس للأداء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أوضح الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أن التعادل 2-2 مع النصر مساء اليوم الجمعة، في ختام الجولة 18 من دوري الخليج العربي، انعكاس لأداء الفريقين خلال المباراة، بعدما تقاسما السيطرة والتسجيل طوال شوطي اللقاء.

وقال: "المباراة كانت سجالاً بين الفريقين، والشوط الأول، سيطرة وهدفين من فريقي، والشوط الثاني، دخلنا أول 5 دقائق بشكل جيد، ولكن مالت السيطرة للنصر، والتعادل ضربة قوية لنا، ولابد من التفكير بشكل أفضل في مبارياتنا المقبلة".

وأكمل: "نتيجة التعادل عكست الأداء والسيطرة داخل أرض الملعب بعدما تقاسم الفريقين التحكم في شوطي المباراة، والتغييرات التي قمت بها، جاءت بوجهة نظر مني، وإذا بني النقد على النتيجة، فهذا رأي شخصي من المحللين، وإذا حققنا الفوز، كنت سأكون عبقري".

وأضاف: "من وجهة نظري، إسماعيل الحمادي وكارتابيا، قدما أداء قوي، والبديلين لم يقدما الأداء المنتظر منهما، ولكن هذا ما حدث، ولم يقلقني التغيير بحد ذاته، ولكن خروج الشوط الثاني عن سيطرة شباب الأهلي".

وتابع: "ربما تراجع الأداء يعود إلى المجهود المبذول، وهناك أشياء أخرى كثيرة تؤدي إلى ذلك، ومنها التراجع البدني بعد مجهود الشوط الأول، ولابد من إعادة النظر في المباراة لتقييم الموقف".

وأختتم قائلاً: "أصبح الفارق الآن بيننا وبين العين 3 نقاط، وهناك فرق أخرى تنافس، والبطولة مفتوحة لجميع الفرق، وأتمنى الحفاظ على تفوقنا في المباريات المقبلة، والعبرة في النهاية".