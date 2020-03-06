داسيلفا: ركلة جزاء الجزيرة لم يرها إلا حكم المباراة

المصدر: كلباء – محمد فضل

عزا خورخي داسيلفا، مدرب كلباء، هزيمة فريقه لقرار حكم المباراة سلطان صالح، والذي احتسب ركلة جزاء لفريق الجزيرة لم يشاهدها كل من بالملعب إلا حكم المباراة والذي ربما جانبه التوفيق في احتساب الركلة على الرغم من مراجعته لحكم «الفار»

منوهاً إلى أن الهدف الأول الذي سجل منه علي مبخوت الركلة ربما غير مجريات المباراة، وقال: على الرغم من ذلك فقد عاد فريقي بالتعادل وتمكنا من السيطرة على أرضية الملعب ولم نستغل الفرص السهلة التي أتيحت لنا ولذلك جاء العقاب من قبل الفريق الضيف بعد أن تمكن مبخوت الخالي من الرقابة من التوقيع على هدف الفوز لنخسر ثلاث نقاط كنا في حاجة ماسة إليها.

وذكر داسيلفا إلى أنه ليس قلقاً على وضعية فريقه والذي تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الـ11 ملمحاً إلى أن كلباء ربما يحتاج لفوزين فقط لكي يؤمن بقاءه وعلينا اللعب بقوة في قادم المباريات وأضاف فوز الجزيرة اليوم غير مستحق وعلينا الرضاء بما قسم لنا وهذه هي كرة القدم، وتابع حديثه قائلاً بأن المباريات المقبلة تحكمها جزئيات طفيفة وعلى اللاعبين البعد عن الأخطاء والتركيز.