كايزر: لاعبو الجزيرة ردوا على الانتقادات ولا نفكر في اللقب

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد الهولندي كايزر مدرب الجزيرة بأن فريقه خاض مباراة صعبة وتمكن من تحقيق فوز مهم على فريق منظم هجومياً، مشيراً أن لاعبي فريقه ردوا على الانتقادات الأخيرة من قبل البعض وذلك بفضل الظهور بهذا الأداء والمستوى على أرضية الملعب.

وألمح المدرب إلى أن الجزيرة أدى أفضل مباراة له في الآونة الأخيرة، وقال عقب المباراة: سعيد بالروح العالية التي خاض بها رفاق مبخوت اللقاء.

منوهاً إلى أن فرصة اللحاق بشباب الأهلي المتصدر تبدو صعبة في ظل الفارق الكبير في النقاط، خصوصاً إذا تمكن الفرسان من تحقيق الفوز اليوم على النصر، وقال كايزر سأركز على تطوير أداء فريقي.

وامتدح أداء اللاعب علي مبخوت بعد استعادته ذاكرة الأهداف وتوقيعه على ثنائية الفريق، لافتاً إلى أن لمبخوت قيمة فنية كبيرة تتجاوز تسجيله للأهداف.

كما دافع عن أداء البرازيلي كينو والذي بدأ في استعادة مستواه، وقدم شوطاً رائعاً أمام النمور لكن الحظ لم يحالفه في التسجيل بعد أن ضاعت له أكثر من فرصة، وأشاد المدرب بأداء كافة لاعبي الجزيرة الذين استحقوا الفوز ونجحنا في العودة بالنقاط الثلاث واستعادة نغمة الانتصارات.