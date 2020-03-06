خيمينز: لم نقدم أداءً كبيراً رغم الفوز على عجمان

المصدر: ابوظبي- محمد صادق

اعترف الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أن فريقه لم يقدم أداء فنياً كبيراً رغم الفوز الذي حققه على عجمان بهدف نظيف في الجولة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي.

وقال:" أعتقد أن أفضل شيء حدث في المباراة هو الفوز، ظهرنا بأداء جيد في الشوط الأول وسنحت لنا فرصاً عدة للتسجيل، حيث كان بإمكاننا إنهاء المباراة فعلياً وتسجيل 3 أهداف، ولكن في الشوط الثاني اختلف الوضع ولم نستطع اللعب بنفس الجودة سواء هجومياً أو دفاعياً بسبب تباعد الخطوط".

وأضاف:" بالطبع هناك إيجابيات كثيرة إلا أننا مطالبين في الوقت ذاته باللعب بنفس المستوى على مدار التسعين دقيقة وهو ما لم يتحقق".ِ