الرمادي يطالب باختصار وقت المؤتمرات الصحافية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

طالب المصري أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة بنادي عجمان باختصار المؤتمرات الصحافية خلال دوري الخليج العربي بسبب الأوضاع العالمية الحالية من خطر فيروس كورونا"كوفيد-19".

مؤكداً أن عجمان قدم مباراة جيدة أمام الوحدة رغم الخسارة بعد أن أضاع الفريق فرص عدة للعودة في النتيجة ولكن لم يحالفه التوفيق.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الوحدة وعجمان:" أعتقد أن عجمان لم يظهر بصورة سيئة خاصة في الشوط الثاني، الدوري بشكل عام يشهد تذبذب في المستوى من جميع الفرق، والفترة الحالية تحتاج لتجميع النقاط وليس التركيز فقط على الأداء الفني".

وعن وقوع الفريق في خطر الهبوط بعد أن تقلص فارق النقاط مع فرق المؤخرة أضاف:" لا خوف على عجمان ولا أعتقد أن الفريق في خطر، نحتاج لمزيد من العمل لجمع عدد أكبر من النقاط المباريات المقبلة".