تعادل شباب الأهلي والنصر يشعل قمة الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي- تصوير سالم خميس

تعادل شباب الأهلي مع ضيفه النصر 2-2 مساء اليوم، في "ديربي دبي" على ملعب استاد راشد، في ختام الجولة 18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وسجل هدفي شباب الأهلي أحمد خليل في الدقيقة 24 و31، وأحرز هدفي النصر نغريدو في الدقيقتين 50 و2 من الوقت بدل الضائع.

وعزز "فرسان دبي" صدارتهم لترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة، ولكن اشتعل الصراع على القمة، مع تقلص الفارق بين شباب الأهلي والعين بالمركز الثاني، إلى 3 نقاط فقط، فيما وصل رصيد النصر إلى 28 نقطة، وبقي في المركز السابع.

وسيطر شباب الأهلي على الدقائق الأولى للمباراة، مع حذر دفاعي كبير من النصر، وظلت الخطورة غائبة عن المرميين، حتى الدقيقة 24، عندما استفاد لاعبي شباب الأهلي من خطأ مشترك بين دفاعي وحارس مرمى النصر، ليخطفوا الكرة، وتمرر إلى المهاجم أحمد خليل، والذي يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في شباك "العميد".

وألغى حكم المباراة، هدفاً سجله شباب الأهلي عن طريق أحمد خليل بداعي التسلل في الدقيقة 31، ثم عاد

واحتسب الحكم، بعد توقف 5 دقائق كاملة للعودة إلى تقنية الفيديو، وأنقذ ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، فريقه من تسجيل هدف تقليص الفارق، بتصديه لانفراد محمد العكبري في الدقيقة 39.

وتحسن الأداء الهجومي للنصر في الشوط الثاني، وحاصر "فرسان دبي" في منتصف ملعبهم، ونجح نغريدو في تسجيل هدفاً لـ"العميد" في الدقيقة 50، بعد عرضية من براندلي، وردت العارضة في الدقيقة 70، ركلة حرة مباشرة سددها توزيه.

وفي الوقت القاتل، ينجح نغريدو، في تسجيل هدف التعادل، بعد عرضية من أحمد العطاس، ومتابعة جيدة لكرة ارتبك في إبعادها دفاع وحارس شباب الأهلي.