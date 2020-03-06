الجزيرة يغسل احزانه في مرمى النمور ويصعد للثالث

المصدر: كلباء -محمدفضل- تصوير زيشان أحمد

قاد علي مبخوت لاعب الجزيرة فريقه الى تحقيق فوزاً مهماً على كلباء في عقر الدارة بنتيجة 2-1 ليغسل فخر العاصمة احزانه في مرمى النمور بعد الهزيمة الأخيرة امام خورفكان في الجولة الماضية وسجل ميخوت ثنائية فريقه على مدار الشوطين في الدقيقة 18 " ركلة جزاء " والدقيقة 71 وسجل يتيمة كلباء البرتغالي غوميز " ق 33 " ليقفز الجزيرة الى المركز الثالث برصيد 33 نقطة ويتجمد كلباء عند 16 نقطة في المركز ال11 .

وطغى الحذر الشديد على بداية المباراة خشية اهتزاز الشباك بهدف مبكر وهو ما تحقق فعلياً لفريق الجزيرة بعد أن احتسب حكم المباراة سلطان صالح ركلة جزاء اثر عرقلة علي مبخوت من قبل حارس كلباء جمال السراح احتج عليها لاعبو كلباء كثيراً وراجع فيها الحكم تقنية الفيديو والتي اكدت صحة الركلة التي تقدم لها علي مبخوت مسجلاً هدف التقدم للفخر في الدقيقة 18 .

واعاد محترف كلباء ريكاردو غوميز المباراة إلى نقطة التعادل بعد أن تطاول لاحد الكرات العرضية برأسه موقعاً على هدفه الأول مع النمور هذا الموسم في الدقيقة 33 ، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

وخلال الشوط الثاني ضرب الضيوف بقوة بغية تسجيل هدف التعزيز وتتطاير الفرص تباعاً من بين اقدام لاعبي الفريق الضيف والتي كان ابرزها انفراد مبخوت بحارس كلباء جمال السراح الذي تعملق في صد الكرة "ق 47 " لكن مبخوت عاد وسجل هدف فريقه الثاني من ضربة راسية تخطت دفاع كلباء بأكمله وتجد هداف الجزيرة مبخوت الذي اودعها الشباك في الدقيقة 71 لينتهي اللقاء بفوز فخر العاصمة 2-1 .