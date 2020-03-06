جاسبار يقود الوحدة لتخطي عجمان إلى المركز الرابع

المصدر: ابوظبي - محمد صادق - تصوير احمد بدوان

استعاد الوحدة نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه عجمان بهدف نظيف في المباراة التي جرت اليوم على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي.

وقفز الوحدة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، فيما تجمد رصيد عجمان عند 18 نقطة في المركز العاشر بعد أن تلقى الفريق خسارته الثامنة هذا الموسم.

أحرز هدف المباراة الوحيد الإسباني جاسبار باناديرو في الدقيقة الرابعة بعدما تلقى تمريرة عرضية من الأرجنتيني سيباستيان تيغالي وضعها جاسبار على يمين حارس عجمان علي الحوسني.

وفرض الوحدة سيطرته على مجريات الشوط الأول وبدا الطرف الأفضل بفضل استحواذه على منطقة المناورات وحسن انتشار لاعبيه، إذ هدد العنابي مرمى البرتقالي في أكثر من مناسبة إلا أن الفريق لم يترجم أفضليته بهدف ثان.

وتحسن أداء عجمان الهجومي في شوط المباراة الثاني بعدما دفع المدرب أيمن الرمادي بعدد من التبديلات لتنشيط الهجوم، وحاول الفريق إدراك التعادل إلا أن محاولاته لم يكتب لها النجاح، فيما حرمت العارضة جاسبار من تسجيل الهدف الثاني له وللعنابي في الدقيقة 63