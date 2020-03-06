شباب الأهلي والنصر «ديربي ساخن»

المصدر: دبي - عدنان الغربي، إيهاب زهدي

يستضيف شباب الأهلي، على ملعب استاد راشد، في الثامنة والربع من مساء اليوم، النصر في «ديربي دبي» الساخن، ضمن الجولة 18 من دوري الخليج العربي ويحمل الرقم 5 في تاريخ مواجهات الفريقين هذا الموسم في المسابقات المحلية، وبعدما تبادلا الفوز، برصيد مباراتين لكل منهما، وبخلاف الصراع على النقاط الثلاث، ربما يكون اللقاء فاصلاً على زعامة الموسم، إلا أن الجديد في «ديربي دبي» هذه المرة، إقامته بدون جمهور.

تباين

ويعتلي شباب الأهلي القمة برصيد 39 نقطة فيما حقق النصر 27 نقطة فقط،ويضع شباب الأهلي نصب عينيه أهمية الفوز، لتعزيز صدارته، خاصة في ظل الضغط المستمر من مطارديه،ومن المنتظر عودة لاعبه ليوناردو، للمشاركة مع شباب الأهلي بعد غياب طويل بسبب الإصابة، ويتطلع النصر لمواصلة أدائه القوي، وتأكيد تفوقه على شباب الأهلي ، ويفتقد الفريق التشيلي بافيز، بسبب جمعه لـ 3 بطاقات صفراء، وقد يدفع المدرب بلاعب الارتكاز خالد جلال، إلى جانب طارق أحمد لتعويض بافيز.

أهمية

وشدد أروابارينا مدرب شباب الأهلي، على أهمية المباراة ، وأنه لا يشعر بالقلق من «العميد»، أو من أي فريق آخر، وأن التركيز سيكون سلاح فريقه وأن قلقه الوحيد، هو من تأجيل المباريات الآسيوية وإصابات اللاعبين،وأكد أن هدفه هو النصر، لتأكيد المحافظة على الصدارة واكد كرونوسلاف مدرب النصر، أن مباراة الديربي تحكمها تفاصيل صغيرة، وأن الفريق الذي سيرتكب أقل أخطاء، ويلعب بتركيز عالٍ، سينجح في فرض سيطرته ويكون الأقرب للفوز.

وأوضح كرونو أن الفريقين يمران بظروف مشابهة من ناحية الضغوط وقال :يجب أن نتحلى بالحذر، ونتجنب ارتكاب الأخطاء، حتى لا نمنح شباب الأهلي فرصة التقدم.