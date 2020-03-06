كوندي: تعزيز الصدارة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد الإسباني بيدرو كوندي مهاجم شباب الأهلي، أن لقاء النصر الليلة، «ديربي» خاص يجمع بين الفريقين، ومواجهة «العميد» من نوع المباريات التي يستمتع بها اللاعب، مشيراً إلى أنها لن تكون المباراة الأولى له مع شباب الأهلي، بعدما خاض أول مباراة له في صفوف «فرسان دبي» أمام النصر في نهائي كأس الخليج العربي، وأنه يرغب في تعويض جماهير فريقه عن خسارة تلك المباراة.

وقال: نخوض مباراة مهمة وصعبة في الوقت نفسه، وعلينا التركيز في المباراة، وتقديم أداء جيد، وهدفنا الفوز في المباراة خصوصاً أنها على أرضنا، وهدف كل اللاعبين الفوز، وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على الصدارة.