الوحدة وعجمان التعويض

المصدر: عجمان- ياسر قاسم، أبوظبي- محمد صادق

يأمل الوحدة، العودة إلى نغمة الانتصارات، عندما يستضيف عجمان في الخامسة والنصف من مساء اليوم باستاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة 18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويدخل الفريقان المباراة، بشعار «التعويض»، بعدما تعرض الوحدة لخسارة بثلاثية في الجولة الماضية أمام النصر، توقفت معها سلسلة الانتصارات المتتالية لـ «أصحاب السعادة»، فيما سقط عجمان في الجولة ذاتها على ملعبه أمام الظفرة بنتيجة 1-2.

ويتطلع الوحدة«29 نقطة»، إلى تكرار فوزه في الدور الأول على عجمان «4 - 2»، ومواجهة اليوم، هي الثالثة بين الفريقين الموسم الحالي، بعدما فاز الوحدة في كأس الخليج العربي 1-0، ويغيب عن الفريق الثنائي خميس إسماعيل وطحنون الزعابي بسبب الإيقاف، وعبد الله أنور للإصابة،والجهاز الفني لن يجد مشكلة في إيجاد البدائل

استعداد

يدخل عجمان المواجهة، وهو في موقف صعب، بعد أن بقي على رصيده «18 نقطة»، وحصد الفريق 4 نقاط فقط في 4 مباريات في الدور الثاني،ويغيب عنه 3 من عناصره الأساسيين، بينهم أحد المحترفين الأجانب، بسبب الإيقاف بالإنذار الثالث وهم محمد الشحي وحسن زهران وتراولي. فيما يعود المغربي عصام فائز،بعد استيفائه الإيقاف في مباراة الظفرة.

ظروف

قلل أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، من تأثير غياب زهران والشحي وتراولي ، وأكد أن فريقه اعتاد على مثل هذه الظروف كثيراً، وسبق له خوض أكثر من نصف الدور الأول، وهو ينقص محترفاً أجنبياً، زيادة على ظروف الإصابات والإنذارات. وأوضح الرمادي أن تشابه ظروف الفريقين من ناحية النتائج السلبية في الفترة السابقة، وخاصة في الجولة الماضية، يزيد من صعوبة المباراة، فكل طرف يحتاج لتصحيح المسار.

وأكد يحيى الغساني لاعب الوحدة، أن «العنابي» مطالب في مواجهة اليوم، بالفوز لتجاوز آثار الخسارة الأخيرة أمام النصر، مشيراً إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية تلك الخسارة، التي أوقفت انتصارات العنابي في الدوري. وقال: تعرضنا للخسارة من النصر لعدة أسباب، أهمها التراجع الذهني، وفقدان التركيز، الذي أثر في مردود اللاعبين خلال اللقاء.