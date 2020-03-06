اتحاد كلباء والجزيرة العلامة الكاملة

المصدر: كلباء- محمد فضل، أبوظبي - محمد محسن

يحل الجزيرة ضيفاً على كلباء في الخامسة و30 دقيقة في إطار مباريات الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة عنوانها حصد العلامة الكاملة، ويدخل مدربا الفريقين المواجهة بطموحات وأهداف متباينة فكلباء صاحب الأرض والجمهور يسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد استعادته نغمة الانتصارات وعبوره عقبة جاره الفجيرة، وتبدو صفوف الفريق مكتملة باستثناء المصاب منصور البلوشي، فيما يسعى فريق الجزيرة إلى تخطي مرحلة الإحباط، التي يمر بها على أثر النتائج السلبية بتوديع كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أمام الظفرة، والخسارة في الجولة الماضية أمام، خورفكان 0 - 1، ما زاد من حدة الانتقادات، وتوجيه اللوم إلى الجهاز الفني واللاعبين، بفقد المنافسة في 3 بطولات وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كأس الخليج العربي، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يفتقد الفريق خدمات المغربي مراد باتنا للإصابة، ولكنه يمتلك «دكة احتياط» قوية تضم زايد العامري، محمد ربيع، أحمد محمود، عبدالله إدريس.

ويملك «فخر أبوظبي» 30 نقطة، مقابل 16 نقطة لمنافسه.

انتقادات

وأكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الجزيرة أنه يتفهم الانتقادات الموجه إلى الفريق على أثر الخسارة الأخيرة أمام خورفكان وضعف الأداء، كما أوضح أنه لا يتفهم النقد الذي طال الفريق أمام الظفرة فبالرغم من الخسارة فإن الأداء كان جيداً والخسارة نتيجة عدم التوفيق، وكنا حققنا فوزاً مهماً على شباب الأهلي 2 - 1 بملعب الأخير، وقال: الانتقادات أمر طبيعي لأن الجزيرة من الفرق القوية، ويمتلك نجوماً كباراً، ونعد الجماهير بالأفضل وتحسين المستوى.

وأشار كايزر إلى عقده اجتماعاً مع اللاعبين لتحديد أوجه القصور، وأن أهم أولويات المرحلة تطوير الأداء وثبات المستوى، وتحقيق انتصارات متتالية، وقال: مواجهة اتحاد كلباء صعبة، نظراً لما يتمتع به المنافس من تنظيم وتقارب بين خطوطه، ومركزه في قائمة الترتيب لا يعكس قوته.

وعن الحالة البدنية للاعبين قال: سيستمر غياب مراد باتنا، فيما يتعافى سلطان الغافري لكنه يفتقد إلى حساسية المباريات.

تركيز

وفي المقابل طالب الأوروغوياني، داسيلفا، مدرب كلباء لاعبي فريقه بالتركيز طوال مباراة الجزيرة، الذي سيلعب من أجل تعويض هزيمته الأخيرة، وقال: طموحنا حرمانه من الفوز وخاصة مع ارتفاع معنويات اللاعبين عقب الفوز على الفجيرة، وهدفنا الاقتراب من المنطقة الدافئة والابتعاد عن دائرة الخطر.

وحذر داسيلفا من خطورة لاعبي الجزيرة الذين يمتلكون الحلول الفردية والمهارات، وأشار إلى أنه في انتظار تألق ثلاثي الفريق اليوم وهم غوميز ونافاروني والبرازيلي واندرسون بعد تراجُع أدائهم أمام الذئاب.