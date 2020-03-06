بن ثعلوب: العين ماضٍ في طريق الإنجازات

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعلن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، رسمياً عن شراكة جديدة للنادي، مع الشركة الوطنية للمواد الغذائية، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وقال في مؤتمر صحافي عقد بهذا الخصوص في استاد هزاع بن زايد أمس: التزاماً منا بالعمل على تعزيز الشراكات التسويقية الناجحة، كان لا بد لنا أن نضع في اعتبارنا اعتماد مبدأ المفاضلة في اختيار أفضل الشراكات مع أميز الرعاة الذين نفخر ونعتز كثيراً بشراكاتنا معهم، ولا يفوتنا أن نهنئ شريكنا الجديد الوطنية للمواد الغذائية، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال إنتاج وتعبئة المواد الغذائية في الدولة والتي تأسست في العاصمة الحبيبة أبوظبي عام 1971، وذلك بالوصول للمراحل النهائية قبل الانتقال في الثلث الأخير من العام الحالي إلى المجمع الصناعي الجديد والمقرر في مدينة خليفة الصناعية، مع الأمنيات الصادقة بالتوفيق في تحقيق الطموحات والأهداف المرجوة. وأضاف: ماضون في طريق الانتصارات ومستمرون في حصد المزيد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والقاري، بفضل الرعاية السامية والدعم السخي من قيادة النادي والثقة العالية في نجوم الزعيم والمساندة القوية من أفضل قاعدة جماهيرية.

سعادة

من جانبه، أكد إقبال حمزة المدير التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية للمواد الغذائية، سعادتهم بالتعاون مع مؤسسات وطنية كبيرة ومرموقة وقال: «لا شك أن رياضة كرة القدم تعتبر من الألعاب الجماعية ذات الشعبية الواسعة ونحن في غاية السعادة أن ندخل في شراكة مع نادٍ ناجح ومتميز في مكانة وقيمة العين. ونتطلع بشغف لعلاقة طويلة ومثمرة مع «الزعيم» يحقق من خلالها الطرفان ما يطمحان إليه من آمال وأهداف وخاصة على صعيد التواصل والتفاعل مع الجمهور».

حضر المؤتمر الصحافي كل من فرج علي بن حموده، رئيس الشركة الوطنية للمواد الغذائية وخليفة يوسف خوري، نائب رئيس شركة نادي العين للاستثمار وسالم الجنيبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم وإقبال حمزة، المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمواد الغذائية. ونجما العين بندر الأحبابي والتوغولي لابا كودجو، اللذين حرصا بدورهما على إهداء الراعي الجديد القميص الرسمي للنادي عليه توقيع جميع نجوم الفريق، كما حرص خليفة يوسف خوري، نائب رئيس شركة نادي العين للاستثمار، على تسليم فرج بن حموده، عضوية مجلس الشرف العيناوي، المقدمة من نادي العين.