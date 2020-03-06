الزعيم يقترب من القمة .. ونقطة للشارقة

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

أقيمت أمس 4 مباريات في الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، من دون جماهير تنفيذاً للإجراءات الاحترازية الصحية، ووفق تعليمات اتحاد اللعبة، وقلب العين تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز بنتيجة 2 - 1 على ضيفه الفجيرة، أمس باستاد هزاع بن زايد، وبحصده النقاط الثلاث واصل «الزعيم» مطاردته لصدارة شباب الأهلي رافعاً رصيده إلى 37 نقطة ثانياً.تقدم الفجيرة بهدف اسانتي في الدقيقة 4، وفي الشوط الثاني اندفع العين للهجوم وأدرك جمال معروف هدف التعادل «ق 56»، قبل أن يعود ليتسبب في ركلة جزاء سجل منها لابا كودجو الهدف الثاني «ق 77».



وتعادل الشارقة بصعوبة مع ضيفه حتا 1-1، تقدم حتا بهدف نيلتون ميرا في الدقيقة 24، وأدرك لوان بيريرا التعادل للشارقة في الدقيقة 85، ووصل الشارقة إلى 32 نقطة وحتا إلى 13 نقطة، ونال ماهر جاسم لاعب حتا البطاقة الحمراء بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو «الڤار» في الدقيقة 80.



وفاز الوصل على ضيفه الظفرة 2 - 1 باستاد زعبيل سجّل ثنائية «الإمبراطور» ويلتون سواريز وفابيو ليما في الدقيقتين 12 و74، وسجل للظفرة جواو بيدرو في الدقيقة 55، وطرد الحكم لاعب الظفرة عبدالرحمن يوسف (ق 90)، وبهذه النتيجة رفع الوصل رصيده إلى النقطة 26، واقترب خورفكان خُطوة جديدة من تأمين بقائه في «المحترفين» بتحقيق فوزه الثالث في الدوري والأول بملعبه الجديد، متخطياً عقبة بني ياس بنتيجة 2 - 1، ويدين خورفكان بفوزه لرامون لوبيز الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 30 و42،وفي الوقت بدل الضائع قلص بني ياس الفارق من ركلة جزاء نفذها روبيرتو.



وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات ويلعب شباب الأهلي مع النصر، واتحاد كلباء مع الجزيرة، والوحدة مع عجمان.