اتحاد الكرة يطبق تقنية الاجتماع عن بعد

المصدر: دبي -البيان الرياضي

يستعد اتحاد الإمارات لكرة القدم لإطلاق مبادرة "الاجتماعات عن بُعد" وذلك باستخدام البرامج الإلكترونية الحديثة وأجهزة العرض وذلك ضمن سلسلة مبادراته الخاصة نحو التحول الرقمي وتعزيز الابتكار الذي تُشجع عليه حكومة دولة الإمارات.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة إنه وحسب توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة سيتم تدشين المبادرة فعلياً بدء من ورشة عمل الإجراءات الاحترازية الصحية لقطاع كرة القدم في الدولة وذلك خلال الأسبوع المقبل بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية وبمشاركة كافة الأندية وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات والمجالس الرياضية ولجنتي كرة القدم السيدات والصالات.

وأشار الأمين العام أن الورشة ستتناول شرح كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذها اتحاد الكرة حول التعامل مع الأوضاع الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة، حيث سيتم إطلاع المشاركين على إجراءات الوقاية والسلامة والبرمجة الجديدة لمسابقات المراحل العمرية بكافة فئاتها إلى جانب التجمعات الخاصة بالمنتخبات الوطنية والورش والدورات التدريبية.

وأوضح أن المبادرة تشمل اجتماعات اللجان الدائمة لاتحاد الكرة وورش العمل التي تُنظمها مختلف إدارات الاتحاد للأندية، مشيراً أن فريق العمل المُكلف بالمبادرة سيقوم بتقديم شرح واف لكافة المتعاملين مع الاتحاد حول آلية تطبيقها والاستفادة منها .