العنبري: فارق النقاط مع شباب الأهلي افقدنا الحافز لمطاردة القمة

المصدر: الشارقة – عزالدين جادالله

قال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة: أن فارق النقاط بين فريقه وشباب الأهلي افقدنا الحافز للعودة إلى القمة، ونتطلع إلى أن نظل بين الأربعة الكبار.

ورفع الشارقة رصيده إلى 32 نقطةعقب تعادله أمام حتا بفارق 7 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر ب39 نقطة.

وعلق العنبري على تعادل فريقه مع الإعصار، قائلاً:" نعمل على الاستفادة من الأخطاء التي وقعنا فيها، وحتا قدم كرة قدم منظمة في الشوط الأولى، وعلينا طي صفحة الدوري والالتفات إلى كأس رئيس الدولة.

وعن تبديل المحترف البرازيلي ايغور، قال: لم يعاني اللاعب من شيء لكننا نحرص على الدفع به بصورة تدريجية كونه عائد من إصابة.

وأضاف:" في الشوط الأول لم يقدم فريقنا الآداء المطلوب وافتقدنا الرغبة في الفوز لكن تغير الآداء في الشوط الثاني.