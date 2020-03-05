مدرب الفجيرة يعترف بأخطاء فريقه ويتحفظ على ركلة جزاء العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

اعترف الإيطالي فابيو فيفياني، المدير الفني لفريق نادي الفجيرة، بان فريقه ارتكب أخطاء في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام مضيفه العين مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 18 من الدوري، نتج عنها تسجيل العين هدفيه، بعد أن كان متقدما عليه بهدف دون رد، في شوط اللعب الأول.

وأبدى تحفظه على ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح العين، موضحا أن قدم مدافع الفجيرة كانت ثابتة في الأرض، غير أنه لا يريد أن يسترسل في هذا الأمر.

وقال المدرب الإيطالي الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: عمليا قدمنا مباراة جيدة وتقدمنا بالهدف الأول وأهدرنا فرصا عدة أمام مرمى العين أحد أفضل فرق الدوري، ولم نكن نستحق الخسارة ولكن هذا هو حال كرة القدم، وعلينا أن نضاعف جهودنا بالفترة المقبلة من أجل التعويض وتحسين موقفنا فأمامنا 8 مباريات ويجب أن نستعد للقتال حتى آخر لحظة من أجل تحقيق أهداف الفريق.