ريجيكامب: تفكير الوصل في حتا

المصدر: دبي-علي شدهان

رفض الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، الاسهاب في الحديث عن نتائج مباريات فريقه في الجولات الماضية من دوري الخليج العربي.

مبديا سعادته الغامرة بفوز الوصل اليوم الخميس بهدفين لهدف على ضيفه الظفرة ضمن الجولة 18 من البطولة، مشددا على أن تفكيره وفريقه محصور الآن في مباراة حتا في الجولة 19 من الدوري.

مقدما الشكر للاعبيه على الأداء والنتيجة الإيجابية أمام الظفرة، مبديا ارتياحه لتغلب فريقه على ظروف غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، لافتا إلى أن كل مباريات الوصل في الجولات القادمة من الدوري، صعبة ولا بد من التعامل معها بجدية وحرص من أجل حصد النقاط.