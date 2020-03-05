كونتيس: نتيجة اللقاء لم تسعد أحداً

المصدر: الشارقة – عزالدين جادالله

أبدى اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا استياءه من نتيجة اللقاء الذي جمع فريقه بالشارقة وانتهى بالتعادل بنتيجة 1-1.

وقال: حسب مجريات اللقاء لم تجعل النتيجة أحداً سعيد سواء من جانب حتا أو من الشارقة، وفي الشوط الأول سيطرنا على اللقاء وخلقنا بعض الفرص وكنا الأفضل والأخطر في الشوط الأول.

وأضاف: بعد تسجيل الهدف بدأ الشارقة الشوط الثاني بشكل أقوى، والمشكلة الوحيدة التي واجهتنا أن اللاعبين أرادوا الحفاظ على الهدف، لذا تحصل الشارقة على مساحات أكثر وضغطوا علينا من ناحية الهجوم، وبعد طرد ماهر جاسم ازدادت الصعوبة، مع ذلك جاء الأداء الدفاعي جيد حتى لو لعبنا بعشرة لاعبين، وسجل علينا هدف التعادل نتيجة تغيير مسار الكرة من قبل أحد اللاعبين وفي هذه اللحظة كان من الصعب العودة إلى اللقاء ولم يكن هناك سوى التعادل، وابارك لفريقي على الآداء الكبير الذي قدموه في المباراة.