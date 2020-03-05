مدرب العين: حققنا المهم وغياب الجمهور أسهم في انخفاض إيقاع المباراة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يعتقد البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن غياب الجمهور في مباراة فريقه أمام ضيفه الفجيرة مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، والتي انتهت لمصلحة العين بهدفين لهدف، أسهم في انخفاض إيقاع اللعب، وأشاد بالمستوى الذي قدمه الفجيرة .

موضحا أنه لعب بطريقة منظمة وحصل على فرص عدة لتعزيز تقدمه بهدف في الشوط الأول، فيما لعب العين بطريقة بطيئة في تمرير الكرة ولم يحصل على فرص للتسجيل في مرمى المنافس.

وقال: في الحصة الثانية من اللقاء وبعد أن أجرينا بعض التغييرات ورفعنا معدل التركيز في التمرير والتسديد نجحنا في تسجيل هدفين وتحولت الأمور لصالحنا وحصدنا النقاط الثلاث وهو المهم بالنسبة لنا، مع الاعتراف أن المباراة كانت صعبة لاعتماد الضيوف على الأسلوب الدفاعي وكان ينبغي أن لا نمنحهم فرصة التسجيل بمرمانا.

ورفض مدرب العين تحميل لاعب بعينه مسؤولية الأخطاء في وسط الميدان، وقال: الفريق بأكمله لم يظهر بالمستوى المأمول ولم يقدم أفضل ما لديه بالشوط الأول، ولكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني وقدم جميع اللاعبين الأداء المطلوب، مع التأكيد على أن بعض الأخطاء الفردية تؤثر على أسلوب اللعب الجماعي.