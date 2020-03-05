شايفر: طوينا صفحة الخسارة والتفكير في الكأس

المصدر: خورفكان – محمد فضل

عبر الألماني وينفريد شايفر مدرب السماوي عن استيائه لهزيمة فريقه أمام نسور خورفكان بنتيجة 2-1 مشيراً إلى أن فريقه لم يكن جيداً ولم يقدم العرض الذي يتيح له الفوز بنقاط مباراة ملعب خورفكان، الذي كان الأفضل وتفوق علينا،

وقال شايفر: الفريق المضيف استحق الفوز على الرغم من الأفضلية المطلقة لفريقنا في أول ثلث ساعة لكن اللاعبين لم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم، وعلى لاعبينا طي هذه الصفحة والتفكير في مباراة الفريق المقبلة في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الظفرة، والتي تأخذ جل الاهتمام في أروقة بني ياس.

وأشار شايفر إلى أنه ليس قلقاً على وضعية فريقه في الدوري وذلك في رده على سؤال يتعلق باقتراب خورفكان أكثر من تأمين بقائه وتابع حديثه بعد نهاية مباراة نصف نهائي الكأس سيكون لكل حادث حديث.