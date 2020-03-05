جوران: الفرحة فرحتان في خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكد الصربي جوران، مدرب خورفكان، أن الفرحة فرحتان في خورفكان بعد الفوز الثالث خلال مسيرة فريقه في الدوري والذي تحقق على السماوي اليوم، فضلاً عن فرحة احتفالية افتتاح الملعب الجديد.

وقال جوران: مباراة بني ياس كانت صعبة وتعرّضنا لضغط كبير في الشوط الأول بعد أن منحنا الفريق الضيف مساحات كبيرة وسط الملعب لكننا تميزنا بالمرتدات التي شكلت خطورة كبيرة ونتج عنها تسجيل هدفين عبر البرازيلي لوبيز، وقال جوران: في الشوط الثاني كان خورفكان الأكثر تنظيماً وواصلنا اللعب عن طريق الأطراف، وأشكر لاعبي فريقي الذين كانوا في الموعد وتمكنوا من تحقيق انتصار مهم، خصوصاً وأنه يتزامن مع مناسبة افتتاح الملعب الجديد، ولابد من توجيه الشكر للإدارة ولجماهير النادي التي رابطت بالخارج وفرحت كثيراً لهذا الانتصار.

كما رفض جوران تحديد الربط المقدر من النقاط الذي يجنب فريقه الهبوط، مشيراً إلى أن الحديث عن عدد النقاط لا يزال مبكراً وسنأخذ كل مباراة بالقطعة وأتمنى أن نسير في طريق الانتصارات في قادم الجولات. وقال في ختام حديثه إن سر الصحوة التي أحدثها فريقه خلال مرحلة الإياب بحصوله على 11 نقطة بالتمام والكمال يكمن في روح الفريق الواحدة ووضع شعار الفوز هدفاً في كافة المباريات.