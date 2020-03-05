الوصل يستعيد الثقة من بوابة الظفرة

المصدر: دبي - علي شدهان - تصوير سالم خميس

استعاد فريق الوصل الأول لكرة القدم، الثقة من بوابة ضيفه الظفرة بتحقيقه الفوز بهدفين لهدف اليوم الخميس ضمن الجولة 18 من دوري الخليج العربي.

سجل ثنائية الامبراطور محترفه البرازيلي ويلتون سواريز وفابيو ليما في الدقيقتين 12 و74، وسجل للظفرة محترفه البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 55 من زمن المباراة التي شهدت دقيقتها ال 90 طرد لاعب الظفرة عبدالرحمن يوسف.

وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة 26، فيما تجمد رصيد الظفرة عند النقطة 29.

سجل ثنائية

ويمثل الفوز على الظفرة، الأول الذي يتذوق حلاوته الامبراطور منذ الجولة 13 عندما فاز على اتحاد كلباء بهدفين دون رد، قبل ان يبدأ الدور الثاني من البطولة بالتعادل مع النصر ثم الخسارة من العين فالتعادل مع عجمان، والخسارة أمام الشارقة في الجولة الماضية.