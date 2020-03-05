الشارقة يتعادل بصعوبة مع حتا

المصدر: الشارقة- عزالدين جادالله



تعادل الشارقة مع ضيفه حتا بنتيجة 1-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الخليج العربي.

وأدرك الشارقة التعادل بصعوبة حيث ظل حتى الدقيقة 85 خاسرا قبل أن يسجل هدف التعادل.

أحرز هدف حتا المحترف البرازيلي نيلتون ميرا في الدقيقة "24"، وعادل لوان بيريرا النتيجة للشارقة في الدقيقة 85.

وبالنتيجة يرفع حتا رصيده إلى 13 نقطة، بينما رفع الشارقة رصيده إلى 32 نقطة.

وخلت المباراة من الجمهور تنفيذا لقرار اتحاد كرة القدم بمنع حضور الجمهور حتى إشعار اخر ضمن الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المعنية لحماية المجتمع من فيروس كورونا، ونال ماهر جاسم لاعب حتا البطاقة الحمراء بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو " الفار" في الدقيقة 80.

جاءت البداية حذرة من جانب الفريقين، وحاول "الإعصار" الضغط على مرمى الشارقة عن طريق صموئيل روزا الذي هدد مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة "6" عندما تحصل على كرة عرضية داخل الصندوق وسددها باتجاه حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني الذي نجح في التصدي لها، وبعدها واصل حتا صاحب الاستحواذ والتركيز الأكبر في المباراة ضغوطه بغية قنص هدف مبكر حيث سدد سانتوس رأسية خطرة بعد تلقيه لكرة عرضية ن ضربة ركنية لكن خلت يقظة الحوسني حارس الشارقة من دخول الكرة للمرمى.

وحاول لاعبو الشارقة بلوغ مرمى حتا، لكن ابتسم الحظ للإعصار في الدقيقة "24" عندما تلقى البرازيلي نيلتون مير كرة عرضية فسدد بقدمه اليسرى مباغتة سكنت الجهة اليمنى من مرمى الحوسني، وعقب الهدف نشط هجوم الشارقة الذي غاب عن لاعبوه التركيز في الكثير من أوقات اللقاء إلى جانب التمريرات الخاطئة.

وانحصر اللعب وسط الملعب واستمر اللعب سجالا حتى أعلن الحكم عن نهاية الشوط الأول بتقدم حتا بهدف دون رد.

ومع انطلاقة الحصة الثانية أجري مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري تبديلاً في صفوف فريقه حيث دفع بالبرازيلي لوان بيريرا بدلاً من ايغور كورنادو العائد من الإصابة، وكثف الشارقة من ضغوطه أمام مرمى حتا على أمل إدراك التعادل، ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء طالب بها لاعبو الشارقة بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو "الفار" في الدقيقة 68"، ونجح لوان بيريرا لاعب الشارقة في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة "