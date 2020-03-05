العين يواصل مطاردته للصدارة بثنائية في شباك الفجيرة

المصدر: العين - طلحة عبد الله

واصل العين مطاردته للصدارة رافعا رصيده إلى (37 نقطة) في المركز الثاني بعد أن حول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2-1 على ضيفه الفجيرة مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في افتتاح مباريات الجولة 18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وهي المباراة الأولى التي تقام بدون جمهور تنفيذا للإجراءات الاحترازية الصحية.

وتقدم الفجيرة بالهدف الأول بعد مرور ثلاث دقائق من البداية، وحافظ على تقدمه إلى نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني اندفع لاعبو العين للهجوم وتمكن جمال معروف من تعديل النتيجة بهدف رائع (ق 56)، وأضاف التوغولي لابا الهدف الثاني من ركلة جزاء ارتكبت مع جمال معروف (ق 77).

وحافظ العين على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف، وبهذه النتيجة بقي الفجيرة في المركز الأخير بالترتيب العام لفرق الدوري برصيد (12 نقطة)

وحقق العين فوزه الخامس على الفجيرة مقابل فوزين للأخير في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري الخليج العربي للمحترفين، البالغة بمباراة الليلة 8 مباريات، في حين حضر التعادل بينهما في مناسبة واحدة سابقة.