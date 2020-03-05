النسور يعبر أجواء السماوي بدون جمهور

المصدر: خورفكان - محمد فضل - تصوير زيشان أحمد

اقترب خورفكان خُطوة جديدة من تامين بقائه في الأضواء وذلك بعد تحقيق فوزه الثالث في الدوري والأول له على ملعبه الجديد الذي تم افتتاحه اليوم حيث تمكن الخور من تخطي عقبة بني ياس بنتيجة 2-1 بعد مباراة كانت بمثابة احتفالية لنسور خورفكان الذين افتقدوا جماهيرهم الكبيرة والتي اعدت العدة لهذه المباراة و كانت تمني النفس بالتواجد بكثافة في المدرجات بعد أن قامت بوضع "تيفو حمل صورة عريضة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تحت عبارة " خورفكان اشرقت بسلطان "، ولافتة أخرى شكراً سلطان ، والظروف حرمتنا -- شوفة اخضرنا.

ويدين خورفكان بفوزه لمحترف الفريق البرازيلي رامون لوبيز الذي تمكن من التوقيع على هدفي خورفكان جاء الأول في الدقيقة 30 بعد أن تعامل مع رأسية كوامي المرتدة من القائم بذكاء محرزاً اول اهداف فريقه على أرضية ملعب خورفكان الجديد وأضاف ذات اللاعب الهدف الثاني بعد خطأ فادح لحارس السماوي فهد الضنحاني في أرجاع الكرة والتي سقطت امام لوبيز "د ق 42 " .

وخلال شوط المدربين ضرب أصحاب الأرض بقوة من أجل زيادة الغلة ، وتمنع قائمي السماوي من الناحيتين اليسرى واليمنى محترف خورفكان برونو لا ماس من إضافة الهدف الثالث بعد أن أطلق تسديدة قوية حبست الانفاس " د ق 52 " وابقت النتيجة على تقدم نسور خورفكان بهدفين ، وفي الوقت بدل الضائع قلص بني ياس الفارق اثر ركلة جزاء نفذها اللاعب خوسية روبيرتو لتنتهي المباراة بفوز خورفكان بنتيجة 2-1 .