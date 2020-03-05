12 فريقاً في بطولة دوائر ومؤسسات عجمان

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق الأحد المقبل النسخة الثانية لبطولة عجمان للدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم 2020 التي تنظمها دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان بمباراة بين فريقي دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية على ملعب كواترو الرياضي في عجمان، وتستمر البطولة حتى 21 من الشهر الحالي بمشاركة 12 فريقاً، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز يومية لأفضل لاعب في كل مباراة مع جوائز نقدية للبطل والوصيف وجوائز عينية أخرى لأفضل اللاعبين والفريق المثالي. وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث في مؤتمر صحفي عقد نهار أمس في فندق «سراي عجمان».