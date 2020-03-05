خيمينيز يحذر لاعبي الوحدة من «الفردية»

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

حذر الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة لاعبي فريقه من الفردية في مواجهة عجمان المقررة غداً (الجمعة) باستاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري الخليج العربي.

وقال: «نحن مطالبون باللعب بجماعية كوننا فريقاً واحداً وهو ما سيقودنا للفوز، ولكن إذا لعبنا بشكل فردي فلن نظهر بالشكل المطلوب مثلما حدث في مباراة النصر الأخيرة التي خسرها الفريق بثلاثية». وأضاف: «نسعى للعودة للانتصارات، وعلينا ألا نبالغ في ردة الفعل بسبب خسارة النصر، عندما نلعب بجاهزية 100% بإمكاننا الفوز على أي فريق». وتابع: «ركزنا خلال تحضيراتنا على تصحيح أخطاء المباراة السابقة، وعجمان فريق منظم وعملهم واضح الموسم الحالي، وهو فريق قوي دفاعياً».