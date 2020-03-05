جوران: مواجهة مهمة أمام فريق جيد

المصدر: خورفكان- البيان الرياضي

وصف الصربي جوران مدرب خورفكان مباراة فريقه ضد بني ياس بالمهمة، وتجمعه بفريق جيد، ويؤدي بصورة طيبة ويمتلك عناصر تجيد الحلول الفردية، لافتاً إلى أن خورفكان قام بالتحضير الجيد لهذه المباراة بعد الفوز على الجزيرة في اللقاء الأخير، والذي زاد من ثقة اللاعبين بأنفسهم وازدادت معه الرغبة في مواصلة النتائج الإيجابية.

كما أشار جوران إلى أن مباراة اليوم أمام السماوي تعتبر الأولى لهم على ملعب خورفكان وتحظى باهتمام كبير من قبل إدارة النادي ، الأمر الذي يسهم بقدر كبير في دعم اللاعبين ويحفزهم للفوز. وقال نريد أن نستكمل مشوار النتائج الجيدة الذي بدأناه مع انطلاقة مرحلة الإياب.