العين والفجيرة.. أهداف مختلفة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يأمل العين في متابعة نتائجه القوية والاستمرار في مطاردة الصدارة عندما يستضيف على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في الخامسة والنصف من مساء اليوم، فريق الفجيرة لحساب الجولة 81 من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، في مباراة بين القمة والقاع ويدخلها الفريقان بهدفين مختلفين فالعين صاحب المركز الثاني برصيد (34 نقطة)، يسعى لتقليص الفارق بينه والمتصدر إلى نقطتين، والفجيرة صاحب المركز قبل الأخير برصيد (12 نقطة) يتطلع للتقدم خطوة في سلم الترتيب على أمل الهروب من الذيلية وخطر الهبوط، وقد حشد كل جانب عدته وعتاده للمواجهة اليوم، ورغم فارق الإمكانات بين الفريقين بما يرجح كفة العين بحصد النقاط الثلاث إلا أن كرة القدم لا تعترف بمثل هذه التوقعات بقدر العطاء والقتال داخل ملعب المباراة، خصوصاً وأن الفجيرة له مواقف مشهودة مع الفريق البنفسجي حيث ظل نداً قوياً له في الكثير من المناسبات السابقة.



العين أكمل جاهزيته للمباراة بمران أخير أجراه أمس تحت قيادة مدربه البرتغالي بيدرو وإيمانويل، وشهدت التدريبات الأخيرة للفريق عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا بالفترة الأخيرة بداعي الإصابة بقيادة محمد عبد الرحمن (عجب)، ويحىي نادر، وريان يسلم.



رغبة



وفي أروقة الفجيرة يرغب لاعبو الذئاب في إحداث المفاجأة والعودة من العين بنتيجة إيجابية على الرغم من صعوبة المباراة أمام الزعيم الذي جَرع الفريق الأحمر أكبر هزيمة في الدوري الحالي عندما فاز عليه خلال مرحلة الذهاب بسباعية حدثت بالفجيرة خلال عهد المدرب السابق الجزائري مجيد بوقرة، وتبدو الرغبة كبيرة وسط اللاعبين بوضع حد للهزائم الماضية والتي كان آخرها قبل أيام أمام كلباء أحد الفرق التي تنافس الذئاب على بطاقة البقاء في دوري الأضواء، وسيفتقد الإيطالي فيفياني مدرب الفجيرة لجهود كابتن الفريق فهد سبيل بعد نيله لثلاثة إنذارات.