خورفكان وبني ياس.. احتفالية الأرض

المصدر: خورفكان - محمد فضل، أبوظبي - أحمد عيسى

تطغى «احتفالية الأرض» في مواجهة خورفكان مع ضيفه بني ياس عند الخامسة والنصف من مساء اليوم في إطار مباريات دوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث سيؤدي الفريق أول مباراة له هذا الموسم على ملعب صقر بن محمد القاسمي في الساحل الشرقي، بعد إعطاء رابطة المحترفين الضوء الأخضر لإقامة المباراة على الملعب.



طموح



ويستقبل خورفكان ضيفه بني ياس في مباراة تأخذ أهمية كبيرة في أروقة الفريقين، حيث يطمح نسور الخور في مواصلة الصحوة والتي ميزت الفريق خلال مباريات الدور الثاني الذي حصُل من خلاله الفريق على 7 نقاط بعد تحقيق الفوز على الشارقة والجزيرة والتعادل أمام الفجيرة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ 41، فيما يلعب السماوي الجريح من أجل تعويض الهزيمة الماضية أمام شباب الأهلي بهدف وسيغيب عن المباراة المدافع عيسى العتيبة بسبب الإصابة.



تأكيد



وأكد فهد حديد لاعب خورفكان أن فوزهم في المباراة السابقة أمام الجزيرة عاد عليهم بفوائد عديدة أهمها النقاط الثلاث إلى جانب الدافع المعنوي الكبير، معرباً عن أمله بأن يتواصل ذات الأداء والعرض خلال مواجهة السماوي المهمة، كما أننا نأمل بتحقيق الفوز في أول مباراة على ملعبنا، وقمنا بالتحضير الجيد لهذه المباراة.



هدف



من ناحيته يسعى بني ياس إلى العودة إلى النتائج الإيجابية بعد أن تعرض الفريق للخسارة في الجولة الماضية على ملعبه أمام شباب الأهلي 0 - 1، في مباراة كان من الممكن أن ينهيها الفريق على الأقل بالتعادل لو أحسن التعامل مع الفرص التي أتيحت له خلال اللقاء، ليتلقى خسارته الثانية على التوالي في الدوري بعد أن خسر في الجولة 61 أمام الوحدة 0 - 3، إلا أن الفريق يريد العودة إلى المستوى الذي مكنه من الفوز على شباب الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي وصل فيها الفريق إلى المربع الذهبي.