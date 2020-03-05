الوصل والظفرة.. لعبة النقاط

المصدر: دبي- البيان الرياضي، أبوظبي - أحمد عيسى

يلتقي فريقا الوصل والظفرة في الثامنة والربع من مساء اليوم في معقل الفهود بزعبيل، ضمن الجولة 81 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة عنوانها الأبرز «لعبة النقاط»، التي تمثل خياراً رئيسياً لكلا الفريقين في سعيهما الحثيث نحو تعزيز رصيدهما من النقاط، وتحسين مركزيهما في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.



وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق الوصل المركز الثامن في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 23 نقطة من 17 مباراة، فاز في 6، وتعادل في 5، وخسر في 6، وسجل 26 هدفاً، واستقبلت شباكه 30 هدفاً، فيما يقف الظفرة سادساً بـ 29 نقطة من 17 مباراة، فاز في 9، وتعادل في مباراتين، وخسر في 6 مباريات، وسجل 23 هدفاً، واستقبلت شباكه 20 هدفاً.

وبينما يحتل الظفرة المركز السادس يسعى إلى التقدم أكثر في الترتيب، من أجل ضمان مقعد في البطولة الآسيوية للموسم المقبل.



4 تعادلات



وخلال مواسم الاحتراف، التقى الفريقان في 21 مباراة، فاز الوصل في 10 مباريات، وفاز الظفرة في 7 مباريات، وتعادلا في 4 مباريات، وخلال المواسم الماضية، لم تنته أي من مباريات الفريقين بنتيجة التعادل السلبي، ما يشير إلى رغبتهما الكبيرة في تسجيل الأهداف، من خلال اتباع اللعب المفتوح، وهو النهج الذي من المتوقع أن يكون حاضراً في مباراتهما اليوم.



تشكيلة



ويخوض الوصل مباراة اليوم في ظل خسارته جهود 3 من أبرز نجوم تشكيلته الأساسية، نجمه الدولي علي صالح، ومحترفه البرازيلي غالفاو، وذلك لحصول الأول على البطاقة الحمراء في مباراة الشارقة في الجولة الماضية، وتراكم البطاقات الصفراء على الثاني، فيما تحوم شكوك حول إمكانية مشاركة البرازيلي ويلتون لإصابته في مباراة العين في ربع نهائي الكأس، مع تواصل غياب الألماني تريش للإصابة في ذات المباراة.