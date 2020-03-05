شايفر: علينا مضاعفة الجهود

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد الألماني وينفريد شايفر مدرب السماوي أن المرحلة المقبلة تعتبر في غاية الأهمية والصعوبة، وتتطلب من جميع اللاعبين الجدية والتركيز والعمل ومضاعفة الجهد، مشدداً في ذات الوقت على صب كل الجهود على مباراة اليوم، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية .وأشار شايفر إلى قوة المنافس، وقال إن خورفكان من الفرق المتطورة في الدوري وإن فوزه الأخير على الجزيرة كان تأكيداً على تميزه ووجود عناصر قوية وأضاف: سنلعب أمام فريق يقاتل للبقاء بالدوري ويرفض العودة إلى الدرجة الأولى، وهذا بالتأكيد يجعلنا أمام تحد صعب.