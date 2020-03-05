الشارقة وحتا.. مطاردة وهروب

المصدر: الشارقة – عز الدين جاد الله، دبي - علي الظاهري

يستضيف فريق الشارقة، نظيره حتا، في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم، على استاد الشارقة، ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الخليج العربي، في مواجهة عنوانها الكبير، مطاردة القمة والهروب من القاع.

مطاردة

ويسعى الشارقة إلى مواصلة مطاردة القمة، بعد أن ارتقى في الترتيب إلى المركز الثالث، جامعاً 13 نقطة، بعد الفوز المهم على الوصل في الجولة الماضية، بفارق 8 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، و3 نقاط عن العين الوصيف، في المقابل، يتطلع حتا إلى العودة بنتيجة إيجابية، وجمع النقاط الثلاث، بغية الخروج من قاع الترتيب، وفي رصيده 12 نقطة، وضعته في المركز الثاني عشر، وهي نفس نقاط الفجيرة وخورفكان، حيث يسعى «الإعصار» إلى فض الاشتباك مع هذه الفرق، والهروب من القاع.

معنويات عالية

ويدخل أصحاب الأرض المواجهة بمعنويات عالية، بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخراً، مع انطلاقة الدور الثاني، إثر الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي فترة الانتقالات الشتوية، وعودة المحترف البرازيلي إيغور كورنادو، الذي يعول الجهاز الفني، بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، كثيراً على خدماته، وعلى عودته السريعة إلى مستواه الطبيعي، بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة بقطع في العضلة الضامة.

ويعاني الشارقة من غياب اثنين من لاعبيه، وهما سالم سلطان ومحمد عبد الباسط للإصابة، ومن المتوقع عودتهما قريباً للتشكيلة، لحاجتهما فقط لفترة من الراحة السلبية.

معقل البطل

ويسعى فريق حتا إلى العودة من معقل البطل، بنتيجة إيجابية، تعزز حظوظه في مشوار البقاء مع الكبار، بعد حصد 12 نقطة، وتدرك كتيبة «الإعصار» صعوبة المهمة أمام حامل اللقب. ويدخل حتا المباراة مكتمل الصفوف، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة مهاجمه صامويل روزا، الذي تعرض لإصابة في المباراة السابقة، وقد يدفع به المدرب في الشوط الثاني.