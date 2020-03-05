العنبري: حتا يقدم كرة قدم شاملة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أشاد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، بالمستوى الذي يقدمه فريق حتا ، مشيراً إلى أنه يقدم كرة قدم شاملة. وقال: فريق حتا من الفرق المتميزة، وقمنا بتحضيرات جيدة في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الجهاز الفني للإعصار يقوم بمجهود كبير. وأضاف: حتا يقدم مستويات طيبة، وسيقاتل لمغادرة ترتيبه الحالي .

وعن رأيه في أداء الشارقة، قال: مستوى الفريق في تطور، وهناك ثبات على التشكيلة، إلى جانب عودة إيغور، كل هذه عوامل ستسهم في تصاعد أداء الفريق. وأضاف: لا توجد كلمة استهانة في قاموس الشارقة، واللاعبون يعرفون حتا جيداً، ولا توجد مباريات سهلة.